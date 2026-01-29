Автомобил и малък камион се удариха челно между Русе и Кубрат. Катастрофата е станала около 12:30 часа днес, пише Русе Медиа.При инцидента е пострадал тежко шофьорът на колата – 84-годишен мъж. Според първоначалните данни, той е предприел маневра за изпреварване, при която се е врязал в насрещно движещия се лекотоварен автомобил. На мястото веднага е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия до УМБАЛ "Канев" в град Русе. Лекарите са диагностицирали мъжа с политравма.Това е поредният тежък инцидент в района на село Червена вода само за последната седмица. Припомняме, че на 25 януари при друга тежка катастрофа в същия участък пострадаха шестима души, сред които и две деца. Честите сблъсъци в района подчертават рисковия профил на пътя II-23.