Формация "Прогресивна България" е първа сила в Русенско с 38 392 или

50.018% при обработени 88.06% СИК протоколи в РИК към 10:00 часа. Втора партия е ГЕРБ-СДС с 9 047 или 11.787%. След тях се нареждат ПП-ДБ с 7 697 или 10.028%, следвани от "Възраждане" с 3 743 или 4.876% и "Величие" с 3 416 или 4.450%.

Председателят на Районната избирателна комисия в Русе Милена Хинкова заяви о-рано, че в почти всеки протокол има грешка. "На пръсти се броят тези, които нямат никаква грешка", допълни тя.

По нейни думи се забелязва напрежение в залата, продиктувано именно от тези грешки.