АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" подписа споразумение за сътрудничество с Русенския университет
На церемонията присъстваха министърът на енергетиката г-н Жечо Станков, министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, изпълнителни директори на енергийни дружества и други официални гости.
Споразумението е част от обща инициатива, в която участват още три университета в страната и цели подготовката на специалисти за ключовите проекти на АЕЦ "Козлодуй – Нови мощности“. Рамковите споразумения с Русенския университет, Техническия университет София, Техническия университет Варна и Техническия университет Габрово ще създадат възможности за обучение на студенти по бакалавърски и магистърски програми по приоритетни за АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД програми, сред които "Електроенергетика и електрообзавеждане“, "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, "Автоматика, информационна и управляваща техника“ и други.
Споразумението създава условия студентите на Русенския университет да се обучават по бакалавърски и магистърски програми, пряко свързани с нуждите на бъдещите енергийни мощности. Университетът ще участва и в съвместни дейности за практическа подготовка, стажове, лабораторни проекти и подкрепа на млади инженери.
По време на церемонията беше подчертано, че изграждането на двата нови блока на АЕЦ "Козлодуй“, проектите за малки модулни реактори и свързаната инфраструктура изискват висококвалифицирани кадри. Новото партньорство дава възможност студентите от Русенския университет да се включат в най-мащабните технологични начинания в сектора през следващите години.
По думите на министър Станков, за първи път АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД сключва споразумения за партньорство едновременно с четири водещи учебни заведения, с които ще си партнира при осигуряване на кадри за развитие на ядрената енергетика в страната.
Изграждането на двата нови блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй“ е най-мащабният проект в българската икономика за десетилетия напред. Това дава отлични шансове за участие на стотици български фирми, а и на много квалифицирани млади хора да допринесат за икономическия растеж, но и да работят в модерна, перспективна, интересна, изпълнена с предизвикателства среда. В тясно сътрудничество с университетите имаме всички шансове да открием най-добрите сред тях и да ги мотивираме да работят в България и за България, заключи министър Станков.
Още по темата
/
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
22.10
Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
15.09
България договори стратегическо партньорство за осигуряване на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй"
16.07
Борисов: Вярвам, че Франция и България могат да бъдат силни партньори в енергийната трансформация на Европа
09.07
Атанас Зафиров: Нямаме окончателно инвестиционно предложение за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"
04.07
От "Възраждане" сигнализират за сериозни нарушения при обществена поръчка на АЕЦ "Козлодуй": Това са над 12 милиона лева надценка
02.07
Жечо Станков: Амбицията на Министерството на енергетиката е седми блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде пуснат в експлоатация през 2035 г.
20.06
Жечо Станков: Устойчивата енергетика изисква инвестиции в нови мощности и подготовка на млади специалисти
04.06
Още от категорията
/
Автомагистралата между Русе и Велико Търново ще е една от темите на заседанието на Комитета за наблюдение
10.11
Областната администрация увери: Засега няма опасност от разпространение на африканска чума по свинете в Русенско
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Автомагистралата между Русе и Велико Търново ще е една от темите ...
21:52 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.