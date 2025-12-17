Сподели close
Движението по път I-5 от Русе към Тръстеник е възстановено при първото кръстовище на Две могили. Шофьорите вече могат да преминават нормално в този участък, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Припомняме, че по-рано днес временно беше въведена организация на движението по път I-5 при първото кръстовище от Русе в посока Две могили заради пътнотранспортно произшествие. 