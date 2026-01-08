АПИ: Ограничена видимост и заледявания по пътищата в Русенска област
© Снимката е илюстративна
Времето над страната е предимно облачно. В по-голямата част от районите духа слаб до умерен вятър, а валежи от дъжд се наблюдават в почти всички области. В област Русе е отчетена и ограничена видимост заради мъгла - до 100 метра.
Заради метеорологичните условия и инфраструктурни проблеми са въведени временни ограничения за движение на моторни превозни средства в региона, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
На път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово, при км 36+945, движението на МПС над 10 тона е ограничено поради компрометирано експлоатационно състояние на мост над река Черни Лом, в района на село Кацелово. Едната лента е затворена, а движението се осъществява с пропускателен режим по свободната лента. Въведено е ограничение на скоростта до 40 км/ч. Мерките ще бъдат в сила до 31 март 2026 г.
Продължават и ремонтните дейности по път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла. В участъка от км 22+200 до км 52+610 движението се извършва с повишено внимание заради ремонти на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, пътни банкети, както и подмяна на огради, пътни знаци и хоризонтална маркировка. В отделни участъци движението е в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях. Срокът за приключване на дейностите е 31 октомври 2026 г.
Ремонт се извършва и по път III-5402 Ценово – Обретеник, в участъка от км 0+000 до км 15+632. Движението там също е в една лента с пропускателен режим. Въведени са ограничения на скоростта – 50 км/ч в населено място и 60 км/ч извън населено място. Движението се регулира от сигналисти, а срокът за ремонтните дейности е до 27 август 2026 г.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведените ограничения и да се съобразяват с пътната обстановка и метеорологичните условия.
