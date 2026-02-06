Движението по основни пътни участъци в Русенско и по направлениетое временно затруднено заради текущи ремонтни дейности и въведени ограничения, съобщават от пътните власти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).По, в участъка от км 0+000 до км 1+507, движението се осъществява поетапно в една лента в работни участъци с дължина около 400 метра поради основен ремонт на мостовото съоръжение. Въведен е пропускателен режим, като максимално допустимата ширина на преминаващите моторни превозни средства е до 2,55 м, а общата им маса – до 60 тона. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, ограничението на скоростта е до 20 км/ч, а движението се регулира чрез адаптивна светофарна уредба. Ремонтът е със срок до 10 юли 2026 г.Временно ограничение е въведено и по път III-202. При км 36+945, в района на мост над река Черни Лом край с. Кацелово, е забранено преминаването на моторни превозни средства с маса над 10 тона поради компрометирано експлоатационно състояние на съоръжението. Движението се извършва в една лента с пропускателен режим, а максималната разрешена скорост е до 40 км/ч. Ограничението е в сила до 31 март 2026 г.Ремонтни дейности се извършват и по път III-501, в участъка от км 22+200 до км 52+610, където движението се осъществява поетапно в една лента заради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е обозначен с пътна сигнализация, а дейностите са със срок до 31 октомври 2026 г.По път III-5402, от км 0+000 до км 15+632, движението също се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонт на настилката, отводнителните съоръжения, профилиране на банкети и почистване на растителност. Ограничението на скоростта е до 50 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях, като движението се регулира от сигналисти. Срокът на ремонтните дейности е до 27 август 2026 г.Шофьорите се призовават да спазват въведената временна организация на движението и да се движат с повишено внимание.