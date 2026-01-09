Температурите в страната днес са в широк интервал - от минус 12 до плюс 1 градус. В района на Русе стойностите варират между плюс 2 и минус 4 градуса. Времето е предимно облачно, а в по-голямата част от страната духа слаб до умерен вятър.Паралелно с метеорологичната обстановка, остават в сила редица ограничения и временни организации на движението по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).Движението по Дунав мост при Русе, в участъка от км 0+000 до км 1+507, се осъществява в една лента с пропускателен режим заради основен ремонт на мостовото съоръжение. Работи се поетапно в участъци от около 400 метра. Допустимата максимална ширина на преминаващите моторни превозни средства е 2,55 м, а общата маса – до 60 тона. Въведено е ограничение на скоростта до 20 км/ч, а движението се регулира с адаптивна светофарна уредба и пътни знаци. Ограниченията ще бъдат в сила до 10 юли 2026 г.По път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово, при км 36+945, е въведено ограничение за движение на МПС с маса над 10 тона поради компрометирано експлоатационно състояние на мост над река Черни Лом, в близост до село Кацелово. Едната лента е затворена, като движението се извършва с пропускателен режим по свободната лента. Ограничението на скоростта е 40 км/ч. Мерките ще останат в сила до 31 март 2026 г.По път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла, в участъка от км 22+200 до км 52+610, движението се извършва с повишено внимание поради текущи ремонтни дейности. Те включват ремонт на асфалтовата настилка и отводнителните съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти, подмяна на еластични огради и пътни знаци, както и полагане на хоризонтална маркировка. В отделни участъци движението е в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срокът на ремонтите е до 31 октомври 2026 г.По път III-5402 Ценово – Обретеник, от км 0+000 до км 15+632, движението също се осъществява в една лента с пропускателен режим заради ремонт на асфалтовата настилка и отводнителните съоръжения, както и дейности по пътните банкети и растителността. Ограничението на скоростта е 50 км/ч в населени места и 60 км/ч извън тях. Движението се регулира от сигналисти, а срокът за приключване на ремонтните дейности е 27 август 2026 г.От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движението.