АПИ: Силен вятър и минусови температури в Русе, шофирайте с повишено внимание
Заради основен ремонт движението по Дунав мост при Русе, в участъка от км 0+000 до км 1+507, се осъществява в една лента с пропускателен режим на работни участъци от по 400 метра, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Въведено е ограничение за максимална ширина на преминаващите моторни превозни средства до 2,55 м и обща маса до 60 тона. Скоростта е ограничена до 20 км/ч, а движението се регулира от адаптивна светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ремонтът е със срок до 10 юли 2026 г.
Временно ограничение за движение на МПС над 10 тона е въведено и по път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово при км 36+945, поради влошено експлоатационно състояние на мост над река Черни Лом, в близост до село Кацелово. Едната лента е затворена, като движението се извършва с пропускателен режим по свободната лента. Максималната разрешена скорост е 40 км/ч. Ограничението е в сила до 31 март 2026 г.
Продължават и ремонтните дейности по път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла в участъка от км 22+200 до км 52+610. Извършват се ремонти на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, пътни банкети, както и подмяна на огради, пътни знаци и хоризонтална маркировка. В определени участъци движението е в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях. Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Срокът на ремонтните дейности е до 31 октомври 2026 г.
Ремонт се извършва и по път III-5402 Ценово – Обретеник, от км 0+000 до км 15+632. Движението е организирано в една лента с пропускателен режим, като са въведени ограничения на скоростта от 50 км/ч в населени места и 60 км/ч извън тях. Регулацията се осъществява от сигналисти. Ремонтът е със срок до 27 август 2026 г.
АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват въведените ограничения и да се съобразяват с зимните метеорологични условия.
