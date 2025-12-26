АПИ: Внимавайте за заледявания по пътищата в областта
©
В съседните области – Разград, Силистра, Търговище и Шумен, духа вятър, който допълнително усложнява пътуването.
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Русе – Кацелово: Движението по път III-202 при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта 40 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;
Ремонтни дейности:
Иваново – Бяла: Движението по път III-501 от км 22+200 до км 52+610 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети и рязане на храсти, смяна на еластични огради, смяна на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка. В определени работни участъци движението на МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Срок до 31.10.2026 г.;
Път III-5402: Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е 50 км/ч. в населено място и 60км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 27.08.2026 г.;
Проходите "Върбишки" и "Златишки" остават затворени за всички моторни превозни средства. През прохода "Шипка" остава в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона до края на март 2026 година.
Още от категорията
/
Новородени в коледни чорапи: Родилното в русенска болница със специална изненада за младите родители
25.12
Безплатно паркиране за празниците в Русе, плащане в брой само в лева до края на януари 2026 г.
22.12
"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жълт код за опасно студено време в Русе
18:02 / 25.12.2025
Тежка пътна обстановка във Видинско! Внимавайте!
10:20 / 25.12.2025
Над 20 снегорина чистят в Русенско, проблеми с електрозахранванет...
08:46 / 25.12.2025
Драгомир Драганов: Готови сме за по-интензивен трафик по празници...
10:01 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.