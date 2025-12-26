Пътните настилки в областта и страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Температурите са в интервала от -3° С до +10°С. Времето над страната е предимно облачно. Към момента няма регистрирана намалена видимост поради мъгла в региона.В съседните области – Разград, Силистра, Търговище и Шумен, духа вятър, който допълнително усложнява пътуването.Русе – Кацелово: Движението по път III-202 при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта 40 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;Ремонтни дейности:Иваново – Бяла: Движението по път III-501 от км 22+200 до км 52+610 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети и рязане на храсти, смяна на еластични огради, смяна на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка. В определени работни участъци движението на МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Срок до 31.10.2026 г.;Път III-5402: Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е 50 км/ч. в населено място и 60км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 27.08.2026 г.;Проходите "Върбишки" и "Златишки" остават затворени за всички моторни превозни средства. През прохода "Шипка" остава в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона до края на март 2026 година.