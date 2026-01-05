Временно е въведена промяна в организацията на движението по път I-2 в участъка Цар Калоян - Русе, при изхода на град Цар Калоян. Заради възникнало пътнотранспортно произшествие движението се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).Трафикът в района се регулира от екипи на "Пътна полиция". Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с подадените сигнали и указания.