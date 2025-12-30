Движението по път II-21 Русе - Тутракан в района на Сливо поле при км 16 вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна полиция".По-рано трафикът се осъществяваше двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите бяха призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като движението бе регулирано от полицейски екипи.Шофирайте внимателно!