АПИ: Възстановено е движението по пътя Русе - Тутракан
По-рано трафикът се осъществяваше двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите бяха призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като движението бе регулирано от полицейски екипи.
Шофирайте внимателно!
