Движението по път II-21 Русе - Тутракан в района на Сливо поле при км 16 вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна полиция".

По-рано трафикът се осъществяваше двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите бяха призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като движението бе регулирано от полицейски екипи.

Шофирайте внимателно!