АПИ: Започна полагането на асфалт в затворения за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе
В следващите дни по график ще продължи производството на стоманобетонни пътни панели, монтирането на пешеходния парапет и полагането на асфалтобетон.
На обекта се работи ежедневно като целта е в почивните дни за Великден, които тази година са от 10 до 13 април, движението по Дунав мост при Русе да е без ограничения в двете платна. Предвижда се в последния работен ден – на 9 април, да бъде възстановено преминаването в участъка, в който в момента се работи. По този начин на шофьорите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.
След почивните дни за Великден строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния.
Основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.
Още от категорията
Сътрудничеството между бизнеса от България и Румъния в сферата на селското стопанство бе във фокус на среща в Гюргево
12:49
Областният управител на Русе Орлин Пенков: Предприемаме решителни мерки за предотвратяване на нелегалната търговия с животни в Русенско
24.03
Община Русе: Включването на Лесопарк "Липник" в План за концесии не е предоставяне на концесия
23.03
Здравко Саралиев: Подобна инициатива насърчава междукултурния диалог и разширява хоризонтите на младите хора
23.03
Найден Тодоров: Изчакваме да започне да се прави бюджетът за 2026 г. и ще заложим средства за "Русенска опера"
21.03
Орлин Пенков: Няма да прехвърлям отговорност при решаването на ежедневните проблеми на жителите на област Русе
20.03
Областният управител на Русе се срещна с ръководството и членовете на РИК, целта е гарантиране на честен и прозрачен вот
20.03
ВСС отказа да изслуша съдия Ивайло Иванов за оказания натиск
20:18 / 24.03.2026
Община Русе организира Дни на отворените врати в детските градини...
16:50 / 24.03.2026
Арх. Александър Тоджаров за интермодалния терминал в Русе: Това е...
15:50 / 24.03.2026
Областният управител на Русе Орлин Пенков: Предприемаме решителни...
13:52 / 24.03.2026
Идват ли румънци да зареждат по-евтино гориво в Русе?
13:06 / 24.03.2026
