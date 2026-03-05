Сподели close
Агенция "Пътна инфраструктура" с ектуални данни за обстановката по пътищата към 17.30 тази вечер.

Вятър духа в областите: Бургас, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Смолян, София, Ст. Загора, Хасково, Шумен, Ямбол

Дъжд вали в района на Черна Места и Сатовча /обл. Благоевград/ както и в района на Картела /обл. Пазарджик/.

Сняг вали по високите места на обл. Смолян. Времето над страната е с разкъсана облачност.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия.