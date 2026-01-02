АПИ предупреждава за заледявания и затруднено движение в Русенска област
Поради ниските температури има опасност от образуването на "черен лед".
За област Русе е отчетен вятър, който допълнително охлажда пътната настилка и ускорява заледяването на мокрите участъци. Водачите трябва да бъдат особено внимателни на откритите части на пътя и мостовите съоръжения, където вятърът е най-силен.
Сериозен инфраструктурен проблем затруднява движението по път III-202 (Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово). При километър 36+945, до село Кацелово, мостът над река Черни Лом е в "компрометирано експлоатационно състояние". Въведено е ограничение за автомобили над 10 тона, а движението се осъществява само в една лента с пропускателен режим и ограничение на скоростта до 40 км/ч.
Въпреки зимния сезон, продължават ремонтните дейности по път III-501 (Иваново – Две могили – Борово – Бяла). В участък от над 30 километра се извършват дейности по асфалтовата настилка и профилиране на банкетите. Движението на места е стеснено в една лента, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.
Аналогична е ситуацията и по пътя Ценово – Обретеник, където скоростта е ограничена до 50 км/ч в населените места заради ремонтни бригади.
Шофирайте внимателно!
