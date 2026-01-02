Екстремно ниски температури, достигащи до минус 15 градуса, и силен вятър създават рискови условия за шофиране в област Русе тази сутрин. Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).Поради ниските температури има опасност от образуването на "черен лед".За област Русе е отчетен вятър, който допълнително охлажда пътната настилка и ускорява заледяването на мокрите участъци. Водачите трябва да бъдат особено внимателни на откритите части на пътя и мостовите съоръжения, където вятърът е най-силен.Сериозен инфраструктурен проблем затруднява движението по път III-202 (Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово). При километър 36+945, до село Кацелово, мостът над река Черни Лом е в "компрометирано експлоатационно състояние". Въведено е ограничение за автомобили над 10 тона, а движението се осъществява само в една лента с пропускателен режим и ограничение на скоростта до 40 км/ч.Въпреки зимния сезон, продължават ремонтните дейности по път III-501 (Иваново – Две могили – Борово – Бяла). В участък от над 30 километра се извършват дейности по асфалтовата настилка и профилиране на банкетите. Движението на места е стеснено в една лента, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.Аналогична е ситуацията и по пътя Ценово – Обретеник, където скоростта е ограничена до 50 км/ч в населените места заради ремонтни бригади.Шофирайте внимателно!