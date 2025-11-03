спирането на движението по Дунав мост при Русе.
"Фокус" припомня, че заради основният ремонт по съоръжението, преминаването на леки автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември.
Водачите могат да използват като алтернативен маршрут: първокласния път I-1 София - Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус“ до ГКПП Силистра. При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
АПИ предлага алтернативни маршрути заради затварянето "Дунав мост" при Русе
