Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да използват алтернативни маршрути заради спирането на движението по Дунав мост при Русе.

"Фокус" припомня, че заради основният ремонт по съоръжението, преминаването на леки автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. 

Водачите могат да използват като алтернативен маршрут: първокласния път I-1 София - Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус“ до ГКПП Силистра. При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.