Адастра България отваря нов IT център

© След успешното развитие в София, Варна и Пловдив, компанията разширява присъствието си към Русе



Българското подразделение на канадската IT компания Адастра отваря нов IT офис в Русе и търси да наеме 50 специалисти с опит в областта на Data Analytics не само в крайдунавския град, но и в целия регион.



Наетите в офиса на Адастра България в Русе ще могат да работят при дистанционен или xибpидeн мoдeл нa paбoтa, в зависимост от проекта, по който са ангажирани. Компанията обмисля и създаването на специален курс, съвместно с Русенския университет "Ангел Кънчев“ на тема Data Analytics in the Cloud, който ще се води от най-опитните консултанти на Адастра.



Подходящите кандидати трябва да имат опит в Data Engineering, Business Intelligence, Data Governance, Quality Assurance, Cloud, and DevOps. Те ще работят по предоставянето на технологични услуги и решения, свързани с обработка, интеграция, визуализация, анализ и управление на данни, както и администриране на разработените решения. По проектите за облачни решения компанията търси таланти с познания или интерес в MS Azure, AWS и GCP, както и в DevOps направлението.



"Избрахме Русе, защото вярваме, че градът има силен потенциал от млади и опитни таланти, и с необходимата подкрепа може да се развие във водещ технологичен център в България. Желанието ни е да дадем възможност на хората, които обичат града и искат да живеят в него, да развиват своята IT кариера. След пандемията много от хората се завърнаха в родните си места, за да работят дистанционно. Бихме искали да попълним именно тази празнина - да работиш от своя град, но да запазиш възможността да отидеш в офисно пространство и да поговориш с колегите си на живо, да правиш разработки рамо до рамо с някой от екипа си", казва изпълнителният директор на компанията Любомир Овчаров.



Кoмпaниятa, която вече има близо 400 служители в офисите си в София, Варна и Пловдив, планира в близко бъдеще да се paзpacтва и разширява присъствието си и в други градове в страната.



"Една от основните характеристики на културата в Адастра е добрият дух на вътрешно подпомагане и споделяне на знания, който съществува и при работа от разстояние. Другата важна черта, която споделят нашите служители, е именно възможността за развитие чрез разнообразни проекти за глобални клиенти, с които всеки един от консултантите на Адастра работи, споделя Милка Рачева, ръководител “Човешки ресурси" в компанията.



"Колегите ни избират да работят в Адастра, тъй като могат да се развиват в дълбочина в разнообразни технологии за изграждане на комплексни IT решения, свързани с обработка и управление на данни. Всеки един от тях развива таланта си с помощта на личен ментор, който се грижи за неговото технологично портфолио и консултантски умения“, разказва Николай Попов, който работи в компанията като акаунт мениджър и е израснал в Русе.



Част от стратегията за растеж на Адастра е подпомагането на IT общността с инвестиции в изграждане на таланти. В Адастра Академия са разработени над 60 вътрешни обучения и курсове. Компанията си партнира с голяма част от университетите в страната и заедно с тях разработва бакалавърски програми и магистратури, гост лекции, мастър класове и отворени курсове.



"Процесът по подбор е фокусиран главно върху идентифицирането на силните страни на кандидата и неговото желание за задълбочаване на познанията в IT сфе © рата. Всеки новопостъпил колега има възможността да работи съвместно с ментор по развиването на технологична експертиза и умения за бизнес комуникация с клиенти.



Радваме се, когато се срещаме със специалисти, които имат солидна експертиза в обработката на данни – 8-10 години или повече. Също така оценяваме и младите IT ентусиасти, които не притежават голям предходен професионален опит в сферата, но владеят английски и/или немски език, както и така наречените "меки умения“. Входящото ниво на очакваните от нас познания валидираме с SQL или Python тестове и технически интервюта.



С помощта на стажантските ни програми, които ще анонсираме в дългосрочен план, откриваме и надграждаме потенциала на млади хора с основно академичен опит в информационния мениджмънт“, допълва Иглика Капинчева, специалист подбор в компанията, приела присърце разрастването на компанията в родния си град.



За компанията



Адастра е глобална консултантска компания, специализирана в управление на данните и дигиталните услуги, с централа в Торонто, Канада, създадена през далечната 1994 година. В България до момента има физически офиси в София, Варна и Пловдив с близо 400 служители, като броят им постоянно нараства. Експертизата на компанията включва технологични услуги и решения за извличане и интеграция на данни, управление и анализи на ключови бизнес данни и дигитализация на водещи компании по целия свят.



Клиентите на Адастра са базирани в Северна Америка, Западна и Централна Европа, България и Азия. Компанията работи за компании от банковия, автомобилния, застрахователния сектор, както и за телекомуникационния, фармацевтичния и бързооборотния сектори.