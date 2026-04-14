"Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе (ВиК) уведомява своите потребители, че в четвъртък, 16 април 2026 г., в сградата на Централното управление на дружеството няма да се извършват административни услуги. Това съобщиха от ВиК - Русе, цитирани от Ruse24.bg.

Причината за временното преустановяване на обслужването е планирана профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия от страна на "ЕРП Север". Поради прекъсване на захранването, офисът на ул. "Добруджа" № 6 в гр. Русе няма да разполага с необходимата техническа обезпеченост за работа с клиенти през целия ден.

От дружеството се извиняват за евентуалното неудобство и съветват гражданите да планират посещенията си за следващ работен ден.