Адвокат Нина Тагарова обяви в социалните мрежи, че ще води безплатно дела на всички, които са пострадали от дупки по пътища и тротоари, непочистени улици и всякакви други "(без)дейности на Община Русе".Тя съветва всеки, който е пострадал и иска да заведе дело, без значение при кой адвокат, да прави максимален брой снимки на място с видими дата и час, да събере максимален брой свидетели (имена и телефони), протокол от КАТ, фактури за ремонти, защото по думите й всичко това е важно за доказването.При случай с пострадали лица, тя съветва да се повика Бърза помощ, да се изисква медицинско свидетелство и да се опише къде и как се е случило нараняването."Някои неща изискват намеса, за да се променят", пише още адвокат Тагарова.