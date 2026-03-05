Адвокат: Ще водя дела срещу Община Русе безплатно
Тя съветва всеки, който е пострадал и иска да заведе дело, без значение при кой адвокат, да прави максимален брой снимки на място с видими дата и час, да събере максимален брой свидетели (имена и телефони), протокол от КАТ, фактури за ремонти, защото по думите й всичко това е важно за доказването.
При случай с пострадали лица, тя съветва да се повика Бърза помощ, да се изисква медицинско свидетелство и да се опише къде и как се е случило нараняването.
"Някои неща изискват намеса, за да се променят", пише още адвокат Тагарова.
