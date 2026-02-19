Агенцията за хората с увреждания в Русе с полезни информационни събития
©
"До момента са се провели две подобни събития през този месец", уточни Драганов. Той каза, че днес от 10.00 часа ще бъде представена програмата за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Събитието ще се състои изцяло онлайн на следния уеб адрес: https://us06web.zoom.us/j/84851064315.
Утре отново от 10.00 часа ще бъде разяснена програмата за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Достъпът до събитието може да стане през следния линк: https://us06web.zoom.us/j/81525313435.
От Агенцията отправят покана към всички заинтересовани лица да се включат в уебинарите на посочените дати.
Подробна информация за всички програми /включително и за Националната програма за заетост на хората с увреждания/ е публикувана на официалния сайт на Агенцията за хората с увреждания: https://ahu.mlsp.government.bg/home/ (меню "Проекти/програми“).
Още от категорията
/
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици, свързана с хазартната зависимост
18.02
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
18.02
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въпроси преди февруарската сесия
16.02
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
13.02
Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника на Апостола
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с гр...
20:16 / 18.02.2026
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици...
16:42 / 18.02.2026
"Дунав – Сена – Абстрактно – Реално" – Изложба живопис Любима Бър...
14:50 / 18.02.2026
Работилница за мартенички в Русе
14:50 / 18.02.2026
Линии на градския транспорт в Русе няма да изпълняват цели курсов...
09:41 / 18.02.2026
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават з...
09:31 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.