Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ организира поредица от онлайн информационни събития "Ден на отворените врати“ във връзка с обявените конкурси за финансиране на проекти, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. "Инициативата е насочена към всички заинтересовани страни – работодатели, организации, институции и хора с увреждания, които желаят да кандидатстват по програмите на Агенцията", поясни още Драганов. Областният управител обясни, че всяка информационна сесия ще се проведе под формата на уебинар в платформата ZOOM и ще включва представяне на съответната програма, разяснения относно условията за кандидатстване, предоставяне на подробна информация за отпускане на средства, наблюдение и отчетност, както сесия с въпроси и отговори.

"До момента са се провели две подобни събития през този месец", уточни Драганов. Той каза, че днес от 10.00 часа ще бъде представена програмата за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Събитието ще се състои изцяло онлайн на следния уеб адрес: https://us06web.zoom.us/j/84851064315.

Утре отново от 10.00 часа ще бъде разяснена програмата за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Достъпът до събитието може да стане през следния линк: https://us06web.zoom.us/j/81525313435.

От Агенцията отправят покана към всички заинтересовани лица да се включат в уебинарите на посочените дати.

Подробна информация за всички програми /включително и за Националната програма за заетост на хората с увреждания/ е публикувана на официалния сайт на Агенцията за хората с увреждания: https://ahu.mlsp.government.bg/home/ (меню "Проекти/програми“).