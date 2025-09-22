ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акад. Белоев: Това е мост между поколенията българи в Молдова и майката родина
На фона на 24-ото издание на етнокултурния форум, който събра стотици участници от различни националности, се проведе историческа среща между българското академично ръководство и вицепрезидента Илияна Йотова. Участие взеха още ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, директорът на филиала доц. д-р Валентина Василева и административният директор Александър Боримечков.
"Това не е просто филиал на Русенския университет - това е мост между поколенията българи в Молдова и майката родина", каза академик Белоев. Той благодари на институциите от двете страни, които подкрепиха амбициозния проект.
Новият образователен център започва първата си учебна година със 180 бакалаври и 70 магистри в първи курс, както и 95 студенти от досегашния Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак“.
Трансформацията отваря повече възможности за обучение и привличане с различни специалности на млади хора, посочи още академик Белоев. Вицепрезидентът определи момента като "изпълнение на национален дълг към българите зад граница". Тя изтъкна, че Тараклия е пример как се пази идентичност и спомен за род и родина, как се предават традициите и се съхранява българският език.
Междувременно, в рамките на фестивала, улиците на Тараклия оживяха от звуците на народни песни и танци - доказателство, че културата и образованието вървят ръка за ръка в този район, в който над 70% от населението е с български произход и с над 200-годишна история.
