Акад. Белоев: Това е мост между поколенията българи в Молдова и майката родина

© Общински съвет Русе В дните на традиционния фестивал "Многообразие в единството“ академик Христо Белоев, почетен ректор на Русенския университет и председател на Общинския съвет в Русе, обяви успешното стартиране на филиала в молдовския град Тараклия - духовната столица на бесарабските българи.



На фона на 24-ото издание на етнокултурния форум, който събра стотици участници от различни националности, се проведе историческа среща между българското академично ръководство и вицепрезидента Илияна Йотова. Участие взеха още ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, директорът на филиала доц. д-р Валентина Василева и административният директор Александър Боримечков.



"Това не е просто филиал на Русенския университет - това е мост между поколенията българи в Молдова и майката родина", каза академик Белоев. Той благодари на институциите от двете страни, които подкрепиха амбициозния проект.



Новият образователен център започва първата си учебна година със 180 бакалаври и 70 магистри в първи курс, както и 95 студенти от досегашния Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак“.



Трансформацията отваря повече възможности за обучение и привличане с различни специалности на млади хора, посочи още академик Белоев. Вицепрезидентът определи момента като "изпълнение на национален дълг към българите зад граница". Тя изтъкна, че Тараклия е пример как се пази идентичност и спомен за род и родина, как се предават традициите и се съхранява българският език.



Междувременно, в рамките на фестивала, улиците на Тараклия оживяха от звуците на народни песни и танци - доказателство, че културата и образованието вървят ръка за ръка в този район, в който над 70% от населението е с български произход и с над 200-годишна история.