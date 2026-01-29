Акцентите от редовното заседание на общинския съвет в Русе
29-ото редовно заседание днес започна с едноминутно мълчание в памет на починалия през декември почетен гражданин на град Русе и основател на лечебни заведения "Медика“ проф. д-р Кирил Панайотов.
В началото на сесията Христо Лютаков положи клетва като нов общински съветник от КП "Продължаваме Промяната-Демократична България“, заемайки мястото на подалия оставка арх. Калоян Тончев, съобщиха от пресцентъра на Общински съвет - Русе .
Заседанието продължи с приета допълнителна точка в дневния ред, в рамките на която беше изслушана актуална информация за Летище-Русе. Последва отчет на кмета Пенчо Милков за втората година от мандата 2023-2027 г., с акцент върху инвестиционната програма, финансовата устойчивост на общината и подобряването качеството на живот на гражданите.
В рамките на сесията общинските съветници единодушно подкрепиха два социално значими проекта. Одобрено беше поставянето на пет автоматични външни дефибрилатора на ключови обществени места в Русе - пл. "Свобода“, пл. "Княз Александър Батенберг“, Парка на младежта, крайбрежната алея и зала "Арена Русе“. Прието беше и предложението на местната администрация за предоставяне на дарение в размер на 3070 евро, събрани от благотворителния концерт "Синьо сърце“ на 5 декември 2025 г., в подкрепа на Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм - Русе“. Средствата ще бъдат използвани за спортна дейност и социална интеграция.
Общинският съвет в Русе гласува промени в Наредба №16 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, с които цените за паркиране се актуализират от 1 февруари т.г. С два евроцента се намалява престоят за час в подземните паркинги, а в платените зони се вдига с 3 евроцента. В зоните за платено паркиране един час струваше 1,50 лв. или 0,77 евро, а от 1 февруари ще струва 0,80 евро. Всеки следващ започнат час ще се заплаща по 0,80 евро.
Общинските съветници приеха още отчет за приватизацията на общинска собственост през 2025 г. и новия план за настоящата година. Одобриха Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2026 г.; отчет за дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2025 г. и Общински годишен план за младежта за тази година.
Местният парламент не подкрепи днес предложението на група съветници за изменения в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост. Гласове в зала не събра и докладната за създаване на работна група от общински съветници за осъществяване на мониторинг и икономически анализ на дейността, целесъобразността и ефективността на общинските предприятия на територията на община Русе.
