Общинският съвет в Русе проведе първото си за годината заседание с 42 точки в дневния ред, водено от председателя на местния парламент акад. Христо Белоев.29-ото редовно заседание днес започна с едноминутно мълчание в памет на починалия през декември почетен гражданин на град Русе и основател на лечебни заведения "Медика“ проф. д-р Кирил Панайотов.В началото на сесията Христо Лютаков положи клетва като нов общински съветник от КП "Продължаваме Промяната-Демократична България“, заемайки мястото на подалия оставка арх. Калоян Тончев, съобщиха от пресцентъра на Общински съвет - Русе .Заседанието продължи с приета допълнителна точка в дневния ред, в рамките на която беше изслушана актуална информация за Летище-Русе. Последва отчет на кмета Пенчо Милков за втората година от мандата 2023-2027 г., с акцент върху инвестиционната програма, финансовата устойчивост на общината и подобряването качеството на живот на гражданите.В рамките на сесията общинските съветници единодушно подкрепиха два социално значими проекта. Одобрено беше поставянето на пет автоматични външни дефибрилатора на ключови обществени места в Русе - пл. "Свобода“, пл. "Княз Александър Батенберг“, Парка на младежта, крайбрежната алея и зала "Арена Русе“. Прието беше и предложението на местната администрация за предоставяне на дарение в размер на 3070 евро, събрани от благотворителния концерт "Синьо сърце“ на 5 декември 2025 г., в подкрепа на Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм - Русе“. Средствата ще бъдат използвани за спортна дейност и социална интеграция.Общинският съвет в Русе гласува промени в Наредба №16 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, с които цените за паркиране се актуализират от 1 февруари т.г. С два евроцента се намалява престоят за час в подземните паркинги, а в платените зони се вдига с 3 евроцента. В зоните за платено паркиране един час струваше 1,50 лв. или 0,77 евро, а от 1 февруари ще струва 0,80 евро. Всеки следващ започнат час ще се заплаща по 0,80 евро.Общинските съветници приеха още отчет за приватизацията на общинска собственост през 2025 г. и новия план за настоящата година. Одобриха Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2026 г.; отчет за дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2025 г. и Общински годишен план за младежта за тази година.Местният парламент не подкрепи днес предложението на група съветници за изменения в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост. Гласове в зала не събра и докладната за създаване на работна група от общински съветници за осъществяване на мониторинг и икономически анализ на дейността, целесъобразността и ефективността на общинските предприятия на територията на община Русе.