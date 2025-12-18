Служители на Първо РУ - Русе започнаха разследване по сигнал за извършена телефонна измама. Вечерта на 16 декември, вторник, полицаи посетили адрес в града, където установили възрастна жена, станала жертва на престъплението.По думите ѝ по-рано същата вечер тя получила обаждане от скрит номер от непознат мъжки глас, който се представил за адвокат. Той я заблудил, че синът ѝ е задържан за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие със смъртен случай и поискал спешно 5 000 лева, за да бъде освободен.Следвайки указанията на непознатия, жената оставила сумата в найлонов плик близо до контейнер за смет в района на домашния си адрес.Случаят е документиран и в момента се разследва, като е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.