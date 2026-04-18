Напълно завършена е подготовката на многофункционалната спортна зала "Арена Русе" за предстоящия утре предсрочен парламентарен вот, съобщи областният управител Орлин Пенков.

Той обясни, че там утре вечер ще се приемат протоколите от секционните избирателни комисии и ще става отчитането на изборните резултати. Пенков бе категоричен, че в залата са предприети всички мерки, така че да се осигури безпроблемно и адекватно протичане на процеса. По време на запечатването на залата присъстваха и представители на Областната администрация. Осигурено е достатъчно голямо пространство и съответно са въведени всички необходими мерки за избягване на конфликтни ситуации и струпване на много хора на едно място. Разпределени са и функциите между компетентните институции. Охраната на изборния процес е под контрола на органите на МВР.

Осигурени са специализирани автомобили на спешна помощ и на пожарната. Припомняме, че залата ще бъде на разположение за нуждите на Районната избирателна комисия до отчитане на резултатите, т.е. до окончателното приключване на всички изборни мероприятия, което се очаква да се случи на 20 април. Областният управител Орлин Пенков уверява русенци, че са предприети всички необходими мерки за гарантиране на честния и прозрачен вот на изборите тази неделя. Освен това Областната администрация ще работи през целия ден и ще е в готовност да отговаря на евентуални жалби и сигнали. Предприети са действия за свеждане до минимум на възможността за наличие на купен или корпоративен вот.

Предвидено е пресконференциите на Районната избирателна комисия, на които ще бъде обявявана избирателната активност в областта, да се проведат от 11:30 ч. и 16:30 ч. в Кръгла зала на Община Русе. В 21:00 часа се предвижда още една пресконференция, на която да бъде представена подробна информация относно целия изборен ден и неговото приключване. Тя ще се проведе в "Арена Русе“. Допълнителна информация се предвижда да бъде дадена и от областния управител. Възможна е промяна в обявените часове по-горе. Целта е те да бъдат максимално близко до момента, в който РИК получават данните и съответно биват обобщавани.

Екзитполът в русенско ще се извършва от 4 социологически агенции – "Алфа Рисърч“, "Тренд“, "Маркет Линкс“ и "Мяра“