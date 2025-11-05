На 15 ноември 2025 г. в Русе ще се проведе специализираното изложение "Дунавски овощари 2025“, организирано от Съюза на дунавските овощари. Събитието ще събере в Арена Русе производители, експерти, потребители и всички приятели на българските плодове, за да отпразнуват богатството на българската земя и труда на хората, които я обработват.Въпреки тежката година за сектора, белязана от пролетни слани и загубена продукция, овощарите от дунавския регион остават обединени и решени да продължат традицията на този празник. Тази година изложението има още по-дълбок смисъл – да покаже силата, устойчивостта и единството на българските производители."След трудностите, които преживяхме тази година, решихме не просто да не се отказваме, а да направим празник – за нас, за колегите, за хората, които вярват в родното производство. В трудни моменти е още по-важно да сме заедно, да показваме плодовете на труда си и да търсим подкрепата и любовта на потребителите. Защото само с качество и вкус можем да спечелим доверието им“, каза Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари.Програмата на изложението включва B2B срещи, фермерски базар, дегустации на плодове и продукти от местни производители, както и лекции и дискусионни панели с експерти от земеделския сектор. Сред темите ще бъдат иновативни решения за растителна защита, предстоящи промени в стратегическите програми за развитие на земеделието и мерки за подкрепа на овощарите през 2025–2026 г.Събитието ще се проведе в рамките на целия ден – от 9:00 до 17:00 ч., като официалното откриване е насрочено за 11:00 ч.Специален поздрав към участниците ще поднесе Детска вокална група към Общински детски център за култура и изкуство – Русе, а публиката ще има възможност да опита прясна и вкусна храна, приготвена на място."Дунавски овощари 2025“ обещава да бъде не просто изложение, а празник на българските плодове, на традицията и на надеждата за по-добро бъдеще на родното овощарство.