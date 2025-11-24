42-годишен е задържан за хулиганска проява в заведение и съпротива срещу полицията. Това е станало в нощта на 22 ноември в механа в русенския кв. "Изток“, информираха от Областната дирекция на МВР в града.Около 00:50 часа мъж на 42 години е проявил агресивно поведение, като е отправял обиди, отказвал да изпълнява полицейски разпореждания и е нанесъл удари на униформените служители, извикани там по сигнал за сбиване и нарушаване на реда.Действията му били съпроводени със съпротива и отличаващи се с изключителна дързост. Започнато е досъдебно производство по случа и работата по него продължава.