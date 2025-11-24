Арестуваха мъж след екшън и побой над полицаи в русенска механа
Около 00:50 часа мъж на 42 години е проявил агресивно поведение, като е отправял обиди, отказвал да изпълнява полицейски разпореждания и е нанесъл удари на униформените служители, извикани там по сигнал за сбиване и нарушаване на реда.
Действията му били съпроводени със съпротива и отличаващи се с изключителна дързост. Започнато е досъдебно производство по случа и работата по него продължава.
