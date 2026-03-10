Арестуваха наркодилър в квартал "Чародейка"
Подали светлинен и звуков сигнал, но водача на автомобила ускорил и навлязъл в междублоковите пространства на кв. “Чародейка“. След кратко преследване, автомобила с водача и трима пътници е бил спрян. На пода в автомобила е установено бяло кристалообразно вещество и електронна везна. Отвън в близост до автомобила също е намерено и иззето от същото вещество.
След направен полеви тест е установено, че бялото кристалообразно вещество е метамфетамин с общо тегло около 2 грама. Всички присъстващи в автомобила отрекли наркотика и везната да са техни. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК и работата по изясняване на случая продължава, съобщи полицията в Русе.
