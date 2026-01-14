Арестуваха русенец за притежание на множество порнографски материали с непълнолетни
В хода на оперативните действия са събрани данни и доказателства, че файловете, съдържащи сексуално насилие на непълнолетни, са разпространявани в рамките на около година чрез популярно сред тинейджърите онлайн приложение. Материалите са изпращани от личния акаунт на мъжа до ограничен брой потребители.
Полицейската операция е проведена на 12 януари 2026 г. на територията на град Русе, съобщава ГДБОП. Действия по разследването са проведени на 2 адреса. Иззети са електронни устройства, в които са установени стотици материали с детска сексуална експлоатация.
Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем по образуваното досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Русе.
