Арх. Александър Тоджаров за интермодалния терминал в Русе: Това е пресечна точка на два или повече вида транспорт
Съоръжението ще има ключова роля за развитието на транспортната мрежа в Северна България, посочи ръководителят на проекта архитект Александър Тоджаров.
"Един такъв терминал е пресечна точка на два или повече вида транспорт – железопътен, автомобилен, воден или въздушен, където се извършват логистични услуги по претоварването на товари", обясни той.
По думите му железопътният транспорт предлага съществени предимства пред автомобилния. "Със сигурност е по-бърз и по-безопасен. Освен това не зависи от фактори като повишаване на цените на горивата, гранични затруднения или стачки. Това означава по-ниски разходи и по-висока сигурност", подчерта архитект Тоджаров.
Очаква се в началото терминалът да обслужва около 200 хиляди тона товари годишно, като в дългосрочен план капацитетът може да достигне до 1,2 милиона тона. "Целта е голяма част от тези товари да бъдат прехвърлени от пътищата към железопътната инфраструктура, което е по-екологично и по-ефективно", допълни той.
Проектът надгражда опита от вече функциониращия интермодален терминал в Пловдив и отговаря на новите европейски изисквания за мултимодалност.
"Сега надграждаме тази практика и се стремим към много по-амбициозно съоръжение, което да позволява обработка на по-дълги композиции и по-бързо претоварване", каза още Тоджаров.
Сред иновациите е внедряването на компютърни системи за управление на железопътното движение. "Това ще сведе до минимум човешката грешка и ще повиши безопасността", отбеляза той.
Проектът включва още изграждане на спирка за бъдеща градска железница, както и възможност за връзка с Румъния чрез втори мост при Русе. Очаква се строителството, проектирането и надзорът да приключат до септември 2028 година.
Русенският университет организира конкурс за бъдещето на педагогическите специалисти и изкуствения интелект
09:21
"Мартенски музикални дни" в Русе между 19 и 22 март: Четири дни на симфоничен блясък и камерно съвършенство
18.03
Мрачно време днес в Русе
18.03
Община Русе: Включването на Лесопарк "Липник" в План за концесии ...
17:24 / 23.03.2026
Орлин Пенков обяви девет стажантски позиции за студенти в Областн...
15:15 / 23.03.2026
