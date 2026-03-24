Изграждането на интермодален терминал в Русе е в ход като част от проектите по Програма "Транспортна свързаност" 2021–2027, финансирана от Европейския съюз. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 49,8 млн. евро.Съоръжението ще има ключова роля за развитието на транспортната мрежа в Северна България, посочи"Един такъв терминал е пресечна точка на два или повече вида транспорт – железопътен, автомобилен, воден или въздушен, където се извършват логистични услуги по претоварването на товари", обясни той.По думите му железопътният транспорт предлага съществени предимства пред автомобилния. "Със сигурност е по-бърз и по-безопасен. Освен това не зависи от фактори като повишаване на цените на горивата, гранични затруднения или стачки. Това означава по-ниски разходи и по-висока сигурност", подчерта архитект Тоджаров.Очаква се в началото терминалът да обслужва около 200 хиляди тона товари годишно, като в дългосрочен план капацитетът може да достигне до 1,2 милиона тона. "Целта е голяма част от тези товари да бъдат прехвърлени от пътищата към железопътната инфраструктура, което е по-екологично и по-ефективно", допълни той.Проектът надгражда опита от вече функциониращия интермодален терминал в Пловдив и отговаря на новите европейски изисквания за мултимодалност."Сега надграждаме тази практика и се стремим към много по-амбициозно съоръжение, което да позволява обработка на по-дълги композиции и по-бързо претоварване", каза още Тоджаров.Сред иновациите е внедряването на компютърни системи за управление на железопътното движение. "Това ще сведе до минимум човешката грешка и ще повиши безопасността", отбеляза той.Проектът включва още изграждане на спирка за бъдеща градска железница, както и възможност за връзка с Румъния чрез втори мост при Русе. Очаква се строителството, проектирането и надзорът да приключат до септември 2028 година.