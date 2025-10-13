ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арменската общност чества 130 години от рождението на писателя Майкъл Арлен
От 13 до 22 октомври ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и децата от Клуба по арменски език към читалището ще имат възможността да създадат своите проекти за картини, посветени на именития писател. Във втория етап на работилницата тематичните рисунки ще бъдат пренесени върху стените на вътрешния двор на читалището, като те ще бъдат мащабирани с помощта на прожектор. В третия етап крайните резултати от труда им ще бъдат представени на изложба в родната къща на писателя. Картините ще оформят експозиция в салона, а стенописите ще са на разположение на аудиторията в двора на сградата, съобщи Община Русе.
Предвижда се още музика от епохата, представяне на любопитни факти от биографията на Арлен, както и прожекция на филма "Зелената шапка“ по авторския му роман. На събитието се очаква да присъства член от фамилията на писателя, който да разкаже спомени за семейството и къщата.
Рожденото име на Майкъл Арлен е Дикран Куюмджиян. Той се ражда на 16 ноември 1895 г. в Русе в дома на богатия търговец Саркис Куюмджиян, чието семейство пристига в България през 1892 г. след поредица от турски зверства над арменците в Цариград. На 15-годишна възраст заминава със семейството си в Манчестър, където завършва и елитен колеж. Когато е 25-годишен, издава първия си роман, приет радушно от английската критика. През 1924 г. излиза най-прочутият му белетристичен опус, романът "Зелената шапка", истински бестселър с множество издания в голям тираж. Кариерата му върви блестящо, но през 40-те години емигрира в САЩ заради нарастващата враждебност към чужденци. Установява се в Ню Йорк, където спира със сериозната литература и решава да заживее спокойно със семейството си. Подписва договор с "Метро Голдуин Майер“ като сценарист и написва 26 сценария, като шест от тях са по негови романи.
