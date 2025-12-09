От края на ноември Художествена галерия – Русе живее в нов ритъм – изпълнен със смях, мирис на бои, графични експерименти и вдъхновени разговори. Стартиралите "Творчески ателиета за всички“, част от проекта на Община Русе - "Русе Арт Фест“, превърнаха галерийните зали в истинско творческо студио за деца, младежи и възрастни.Проектът се реализира с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС по схемата "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.Под мотото "Изкуството е достъпно за всеки — открий удоволствието да твориш със собствените си ръце!“, ателие по ателие събират хора на различна възраст, за които контактът с изкуството вече не е само като зрители, а като активни създатели.Най-малките участници творят в Арт работилницата с Ема Йорданова. На Никулден темата "Дунавски животни“ оживя в десетки детски рисунки с риби, птици и фантастични създания. Една работа обаче бързо привлече вниманието – голям сом, плуващ в реката с етикет "Сом – цена 6,87лв.“. Детският хумор и ироничният поглед към света на възрастните превърнаха рисунката в неофициален символ на ателието – свободно, смело и неподправено креативно.Младежката публика се включва в курса "Експериментална монотипия, графити техники, ситопечат и класическа монотипия“ с водещ Мартин Петров – разпознаваем артист от графити сцената. Занятието тази седмица съчета улична енергия с галерийни техники. Под идеята "Графити върху лист“ участниците експериментираха с шаблони, пръскане на цвят и текстури, превръщайки хартията в сцена за съвременно визуално изразяване.Третото ателие – "Въведение в изящните изкуства“ с Георги Георгиев, е насочено към възрастната публика и предлага задълбочена работа в областта на живописта и композицията. Натюрмортите, създадени от курсистите, вече изглеждат впечатляващо професионално – резултат от изградената силна връзка между преподавател и обучаеми и индивидуалния подход към развитието на всеки участник. Големият интерес към курса доведе до запълване не само на текущата група, но и на втората група, чийто старт е в края на януари 2026 г.В отговор на интереса към приложните форми на изкуството, от 14 декември към програмата се присъединява и ателието по текстил, с водеща Красимира Кирилова, което ще се провежда всяка неделя от 10.00 ч. В него участниците създават панa, чанти, декоративни аксесоари и предмети за дома, учейки се да тъкат и работейки с различни текстилни техники. И този курс бързо запълни местата си – доказателство, че интересът към творчеството далеч не е привилегия само на най-младите.С "Творчески ателиета за всички“ Художествена галерия – Русе затвърждава ролята си на живо културно средище, където изкуството не е дистанцирана експозиция, а ежедневно преживяване – споделено, практично и вдъхновяващо. Пространството се превръща в място за срещи между поколения, стилове и идеи – там, където изкуството се създава с ръце, въображение и усмивка.