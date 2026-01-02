Най-новото културно пространство в Русе - "Арт галерия 7", представи своята първа пълна месечна програма за януари 2026 година. Галерията, която отвори врати наскоро на ъгъла на улиците "Георги С. Раковски" и 'Константин Величков", залага на интерактивни обучения като основен акцент в дейността си.През януари посетителите могат да се включат в специализирани ателиета, разделени в две възрастови групи. Детската програма се провежда в неделните дни между 11:00 и 12:00 часа и включва:- 11 януари: Мозайка за деца с водещ Алекс Панова;- 18 януари: Рисуване за деца с Ема Йорданова;- 25 януари: Монотипия за деца с Алекс Панова.За пълнолетните любители на изкуството галерията организира вечерни сесии от 19:00 до 21:00 часа, които целят разтоварване след работния ден чрез творчество:- 21 януари (сряда): Ателие по рисуване с Ема Йорданова;- 30 януари (петък): Ателие по мозайка с Алекс Панова.От "Арт галерия 7" уточняват, че участието във всички събития изисква предварителна резервация на телефон 0889 737 579 или чрез имейл. Цените за отделните курсове се предоставят при записване.Новата локация се позиционира като пространство за творческо развитие и социални контакти, предлагащо арт преживявания извън държавните културни институти в Русе.