Ателие па творческо писане дава възможност на млади творци в Русе да усъвършенстват своите умения

© Община Русе Едно от най-забележителните имена в съвременната българска култура - Яна Борисова, гостува в Русе тази събота, на 25 октомври. Млади творци ще имат шанса да се включат в Ателие по творческо писане и под нейно ръководство да усъвършенстват своите умения, да натрупат опит и да развият своите заложби в необятния свят на перото. Събитието ще се състои в Камерната зала в Доходното здание и ще започне в 10 ч, съобщи Община Русе.



Събитието е част от второто издание на Международния театрален фестивал "Есенни театрални срещи в Русе“, който ще се проведе от 20 до 26 октомври в Доходното здание и се организира от сдружение "Кауза Пещера“ и "Арт театър Берлин“ в партньорство с Община Русе, Национален фонд "Култура“ и Министерството на културата. Ателието по творческо писане е безплатно, като желаещите могат да се запишат на имейл arttheaterbg@gmail.com.



Яна Борисова е родена в София през 1972 г. Завършва история на изкуството. Пише пиеси, романи, разкази и филмови сценарии. Води курсове по творческо писане. Произведенията ѝ са поставяни и четени в цял свят. Най-известните ѝ драматургични текстове са "Малка пиеса за детска стая“, "Приятнострашно“, "Хората от Оз“ и "На живо“ (Награда Аскеер за най-добър моноспектакъл с участието на Александра Сърчаджиева, реж. Димитър Коцев – Шошо), "Място, наречено Другаде“, "С гръб към залеза“, "за любовта…“ и "Нощните рицари“.



Носителка е на четири награди Икар (2008, 2010, 2014, 2023), три награди Аскеер (2010, 2022, 2023), Наградата на независимата критика, Награда за камерна пиеса, Наградата "Златно перо“, Наградата "Нова европейска драма“ и други отличия.



Първият ѝ роман "Чудна лятна нощ“ излиза в края на 2020 г. Освен него авторката издава "Десет пиеси от Яна Борисова“ , "Няколко текста за любовта“, "Морето след теб“, "С гръб към залеза“ и др.



През 2023 г. Яна Борисова създава "Stage Hearts“. Това е динамична група независими артисти, които създават съвместно театрални/сценични спектакли и произведения.