© Кенийски атлети триумфираха при мъжете и жените в осмото издание на международния 15-километров шосеен пробег "Бягане на свободния дух Русе – Гюргево“, а български състезатели също записаха престижни класирания.



Състезанието стартира в центъра на Русе, премина през Дунав мост и завърши на централния площад в Гюргево, като отново се превърна в спортен празник за двата дунавски града.



При мъжете победата спечели Алберт Тонуи (Кения) с време 00:42:51. Второто място зае неговият сънародник Хилари Кимайо – 00:43:51, а трети завърши угандиецът Исмаил Сенанджи с резултат 00:44:44. Българските представители също постигнаха високи резултати – Иван Андреев и Добри Георгиев от СЛАК "Дунав“ – Русе заеха съответно четвърта и пета позиция, а Николай Николов от КЛА "Локомотив“ – Дряново се нареди седми.



При дамите победата спечели Рут Мбата (Кения), която премина трасето за 00:50:57. Втора завърши българката Маринела Нунева от КЛА "Локомотив“ – Дряново (00:51:39), а трета се класира Беатрис Санг (00:53:24). Сред първите осем в класирането се наредиха представителките на "Зелена стъпка“-Разград и СЛАК "Дунав“-Русе – Атанаска Атанасова и Милка Михайлова, които заеха седмо и осмо място, съобщи Общината.



Най-възрастният участник бе 79-годишният Иван Грозев, който за пореден път се включи в надпреварата. Всички финиширали получиха юбилеен медал и тениска, а наградният фонд от 6500 евро бе разпределен между най-бързите атлети.



Церемонията по награждаването се състоя на площада в Гюргево, където отличията връчиха заместник-кметовете на Община Русе и Община Гюргево – Борислав Рачев и Мариян Дамян, както и председателят на СЛАК "Дунав“ Евгени Игнатов.



Събитието е организирано от Община Русе и Спортен лекоатлетически клуб "Дунав“ и е част от календара на Европейската федерация по лека атлетика.



