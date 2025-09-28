Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Атлети от Кения триумфираха на 15-километровия пробег между Русе и Гюргево
Автор: Георги Кирилов 20:26Коментари (0)71
©
Кенийски атлети триумфираха при мъжете и жените в осмото издание на международния 15-километров шосеен пробег "Бягане на свободния дух Русе – Гюргево“, а български състезатели също записаха престижни класирания.

Състезанието стартира в центъра на Русе, премина през Дунав мост и завърши на централния площад в Гюргево, като отново се превърна в спортен празник за двата дунавски града.

При мъжете победата спечели Алберт Тонуи (Кения) с време 00:42:51. Второто място зае неговият сънародник Хилари Кимайо – 00:43:51, а трети завърши угандиецът Исмаил Сенанджи с резултат 00:44:44. Българските представители също постигнаха високи резултати – Иван Андреев и Добри Георгиев от СЛАК "Дунав“ – Русе заеха съответно четвърта и пета позиция, а Николай Николов от КЛА "Локомотив“ – Дряново се нареди седми.

При дамите победата спечели Рут Мбата (Кения), която премина трасето за 00:50:57. Втора завърши българката Маринела Нунева от КЛА "Локомотив“ – Дряново (00:51:39), а трета се класира Беатрис Санг (00:53:24). Сред първите осем в класирането се наредиха представителките на "Зелена стъпка“-Разград и СЛАК "Дунав“-Русе – Атанаска Атанасова и Милка Михайлова, които заеха седмо и осмо място, съобщи Общината.

Най-възрастният участник бе 79-годишният Иван Грозев, който за пореден път се включи в надпреварата. Всички финиширали получиха юбилеен медал и тениска, а наградният фонд от 6500 евро бе разпределен между най-бързите атлети.

Церемонията по награждаването се състоя на площада в Гюргево, където отличията връчиха заместник-кметовете на Община Русе и Община Гюргево – Борислав Рачев и Мариян Дамян, както и председателят на СЛАК "Дунав“ Евгени Игнатов.

Събитието е организирано от Община Русе и Спортен лекоатлетически клуб "Дунав“ и е част от календара на Европейската федерация по лека атлетика.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
19:43 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Президентски избори 2026 година
Водна криза
План за възстановяване и устойчивост на България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: