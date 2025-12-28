Лек автомобил "Ауди“ изгоря напълно тази сутрин пред жилищен блок в русенския квартал "Здравец-Изток“. Инцидентът е станал около 10:00 часа на паркинга пред блок "Детелина“. За щастие при произшествието няма пострадали граждани, съобщиха очевидци на инцидента."Забелязах пушек веднага след като включих двигателя, а секунди по-късно се появиха и пламъци", разказа собственикът на автомобила, цитиран от "Русе Медиа". Мъжът е реагирал мигновено, напуснал е купето и е подал сигнал на спешния телефон 112.Веднага след възникването на пожара, живеещите в блока са се притекли на помощ. Хората са опитали да потушат огъня с подръчни средства – пожарогасители, кофи с вода и градински маркучи.Пристигналите на място полицейски екипи обаче са разпоредили незабавно прекратяване на гасенето от страна на гражданите и са ги евакуирали на безопасно разстояние. Причината за драстичната мярка е била реалната опасност от взрив, тъй като автомобилът е бил паркиран непосредствено пред входа на жилищната сграда.По време на пожара са се чули и няколко силни гърмежа от пукането на предните гуми на автомобила. Част от съседите са успели да преместят своите коли, паркирани в непосредствена близост до горящото возило, предотвратявайки по-големи щети.На мястото на инцидента са изпратени един противопожарен автомобил и четири полицейски екипа. Огънят е потушен от огнеборците. Собственикът на колата сподели, че рядко използва автомобила и няма обяснение за техническата неизправност, довела до пожара. Предстои извършването на оглед за установяване на точните причини за инцидента.