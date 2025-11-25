Временно прекъсване на топлоподаването към ПГ по речно корабостроене и корабоплаване. За това съобщават от "Топлофикация Русе".По тяхна информация поради пробив на присъединителен топлопровод ще бъде спряно топлоподаването към ПГ по речно корабостроене и корабоплаване за периода от 14:00ч на 25.11.2025 г. до 14:00ч на 27.11.2025 г.Ръководството на "Топлофикация Русе" АД се извинява за създадените неудобства.