Жителите на Русе ще останат без отопление и топла вода заради авария в основния топлоизточник, съобщиха от "Топлофикация Русе" АД.От дружеството уточняват, че поради възникналата повреда ще има смущения в топлоподаването на територията на целия град в периода от 20:00 ч. на 17 февруари 2026 г. до 20:00 ч. на 18 февруари 2026 г.Екипи на компанията вече работят по отстраняване на аварията, като целта е нормалното топлоснабдяване да бъде възстановено в посочения срок.