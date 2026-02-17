Авария оставя Русе без отопление и топла вода за 24 часа
©
От дружеството уточняват, че поради възникналата повреда ще има смущения в топлоподаването на територията на целия град в периода от 20:00 ч. на 17 февруари 2026 г. до 20:00 ч. на 18 февруари 2026 г.
Екипи на компанията вече работят по отстраняване на аварията, като целта е нормалното топлоснабдяване да бъде възстановено в посочения срок.
