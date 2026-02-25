Заради пробив на магистрален топлопровод временно ще бъде преустановено топлоподаването към част от централната градска част на Русе, съобщиха от "Топлофикация Русе".Без отопление ще останат жилищните блокове, разположени между улиците "Александровска", "Майор Атанас Узунов", "Мостова" и "Войводова", както и УМБАЛ "Канев".Спирането ще бъде в сила от 8:00 часа на 25 февруари 2026 г. до 16:00 часа на 26 февруари 2026 г., като в този период ще се извършват необходимите ремонтни дейности по отстраняване на аварията.От "Топлофикация Русе" поднасят извинения на засегнатите потребители за създадените неудобства и уверяват, че ще бъдат предприети всички мерки за възстановяване на топлоподаването в посочения срок.