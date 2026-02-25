Авария оставя УМБАЛ "Канев" и десетки жилища без отопление
Без отопление ще останат жилищните блокове, разположени между улиците "Александровска", "Майор Атанас Узунов", "Мостова" и "Войводова", както и УМБАЛ "Канев".
Спирането ще бъде в сила от 8:00 часа на 25 февруари 2026 г. до 16:00 часа на 26 февруари 2026 г., като в този период ще се извършват необходимите ремонтни дейности по отстраняване на аварията.
От "Топлофикация Русе" поднасят извинения на засегнатите потребители за създадените неудобства и уверяват, че ще бъдат предприети всички мерки за възстановяване на топлоподаването в посочения срок.
