Поради пробив на разпределителен топлопровод, топлоподаването по улиците Духовно възраждане, Църковна независимост, Любен Каравелов, Кирил Старцев и Централна поща ще бъде временно спряно.Прекъсването ще се осъществи от 15:00 ч. на 25 март 2026 г. до 15:00 ч. на 27 март 2026 г., като се очаква нормалното подаване на топлина да бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните дейности.Ръководството на "Топлофикация Русе" АД се извинява за създадените неудобства и благодарят на гражданите за търпението и разбирането.