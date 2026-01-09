Авария спира топлата вода и отоплението в Русе
©
От местното дружество предупреждават, че по време на прекъсването може да има временни смущения в доставката на топла вода и отопление за всички абонати. Екипи на топлофикацията ще работят непрекъснато за отстраняване на повредата и възстановяване на нормалното топлоподаване.
Гражданите се призовават да се осведомяват за актуалната информация чрез официалния сайт на дружеството и при необходимост да планират временно алтернативни решения за отопление.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
07.01
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
07.01
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
07.01
Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
06.01
Драгомир Драганов поздрави арменската общност в Русе за Коледа: В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество се измерва с грижата за човека
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Русе с важна информация, свързана с лошото време
19:16 / 08.01.2026
Проходими при зимни условия са пътищата по републиканската пътна ...
14:18 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.