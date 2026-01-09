Поради пробив на магистрален топлопровод, топлата вода и отоплението в целия град ще бъдат нарушени в периода от 8 януари, 18:00 часа, до 10 януари, 18:00 часа, съобщиха от "Топлофикация - Русе".От местното дружество предупреждават, че по време на прекъсването може да има временни смущения в доставката на топла вода и отопление за всички абонати. Екипи на топлофикацията ще работят непрекъснато за отстраняване на повредата и възстановяване на нормалното топлоподаване.Гражданите се призовават да се осведомяват за актуалната информация чрез официалния сайт на дружеството и при необходимост да планират временно алтернативни решения за отопление.