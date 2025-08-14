Автобусна линия № 16 в Русе променя празничното си разписание

© Автобусна линия № 16 ще бъде с ново празнично маршрутно разписание от 18 август. Екипът на "Общински транспорт Русе“ променя графика на линията, като го съобразява с постъпилите предложения от граждани. Часовете на тръгване от началните пунктове са синхронизирани, за да се подобри свързаността между различните зони и жилищните квартали.



Автобусът ще се движи по съответните маршрути, както следва:



Часове на тръгване от Гара Разпределителна – 05:10, 06:25, 08:45, 10:35, 12:40, 14:35; 16:10, 18:00, 20:20 ч.



Часове на тръгване от Гара Долапите - 05:45, 07:25, 09:45, 11:35, 13:40, 15:15, 17:10; 19:00; 21:20 ч.



Подчертаните курсове са до и от Метро.



Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тази линия, да планират своите пътувания, съобразявайки се с извършените промени.



Подробната информация за промените в горепосочените линии ще бъде налична на електронните табла по спирките на градския транспорт, както и в сайтовете на Община Русе и на "Общински транспорт Русе“.