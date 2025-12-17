Автобусни линии 5 и 30 връщат обичайния си маршрут
© Община Русе
Припомняме, че маршрутът им беше променен във връзка с извършването на неотложен ремонт на ул. "Сърнена гора" и през този период превозните средства на "Общински транспорт" се движеха по алтернативен маршрут, за да не се затруднява движението и да се гарантира безопасността на пътниците.
Ремонтните дейности са завършени и улицата е възстановена за нормално движение на градския транспорт .
Още от категорията
/
Нови влакови връзки за Русе: Подобрено обслужване и директни сутрешни линии за София и Пловдив
13.12
Над 6000 деца у нас очакват коледната магия: Русе се включва в националната кампания за подаряване на книги
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заместник-областният управител на Русе: Дунавските пристанища сти...
21:32 / 16.12.2025
Общинарите в Русе одобриха транспортната стратегия на града до 20...
19:05 / 16.12.2025
Първите подземни контейнери до Американското пазарче вече функцио...
16:03 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.