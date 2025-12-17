От 18 декември, четвъртък, автобусните линии номер 5 и номер 30 ще се движат отново по обичайния си маршрут. Те ще преминават по ул. "Сърнена гора", като ще спират и на спирка "Боримечка".Припомняме, че маршрутът им беше променен във връзка с извършването на неотложен ремонт на ул. "Сърнена гора" и през този период превозните средства на "Общински транспорт" се движеха по алтернативен маршрут, за да не се затруднява движението и да се гарантира безопасността на пътниците.Ремонтните дейности са завършени и улицата е възстановена за нормално движение на градския транспорт .