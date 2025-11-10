Напредъкът по изграждането на Интермодалния терминал и строителството на автомагистралата между Русе и Велико Търново ще бъдат сред темите, които ще бъдат обсъдени утре и в сряда в рамките на осмото заседание на Комитета за наблюдение по Програма "Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. Това съобщи областната администрация в крайдунавския град.Срещата ще се проведе в Пловдив, а на нея ще участва и областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той посочи, че по време на заседанието ще бъде обърнато специално внимание и на развитието на жп инфраструктурата."Основен приоритет в тази сфера е модернизацията на железопътната линия между Русе и Каспичан. Проектът е с обща прогнозна стойност на 165 млн. лв. и трябва да приключи до 2029 г. Целта е чрез внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) да се постигне оперативно съвместима жп инфраструктура, гарантираща безпроблемно транспортиране на пътници и товари в дългосрочен план, обясни областният управител. Той уточни, че се работи и по изграждането на тягова подстанция при Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA. Благодарение на проекта ще се осигури надеждно захранване на съседните жп възли, както и намаляване разходите", подчерта областинят управител и посочи, че проектът ще позволи при бъдещата електрификацията на Дунав мост при Русе да се захрани контактната мрежа на съоръжението, като по този начин ще бъде възможна електрическата жп връзка между Румъния и България."Това са стратегически проекти, които гарантират развитието на региона и неговия икономически просперитет", категоричен бе Драганов.