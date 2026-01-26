Жена е пострадала при инцидент с автомобил в Беленско, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Сигнал за инцидента е подаден на 23 януари, около 20:55 часа, за самокатастрофирал автомобил на път II-51, км 11. На място е изпратен екип на полицията, който е установил, че лек автомобил "Опел", управляван 19-годишна жена, при движение с несъобразена скорост и мокра пътна настилка, е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътна нива.Водачката е получила леки наранявания в областта на ръката и е настанена за лечение в МБАЛ - Бяла.Пробата за алкохол на водача е била отрицателна. Случаят е документиран по административен ред.