Автомобил се преобърна в крайпътна нива, 19-годишна жена пострада
Сигнал за инцидента е подаден на 23 януари, около 20:55 часа, за самокатастрофирал автомобил на път II-51, км 11. На място е изпратен екип на полицията, който е установил, че лек автомобил "Опел", управляван 19-годишна жена, при движение с несъобразена скорост и мокра пътна настилка, е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътна нива.
Водачката е получила леки наранявания в областта на ръката и е настанена за лечение в МБАЛ - Бяла.
Пробата за алкохол на водача е била отрицателна. Случаят е документиран по административен ред.
