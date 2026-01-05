Автомобил се преобърна заради несъобразена скорост в Русенско
© Снимката е илюстративна
На 3 януари на път II-21, в посока към гр. Русе, лек автомобил, управляван от жена на 24 години, излиза от пътното платно и се преобръща поради несъобразена скорост при мокра настилка.
Жената е леко ранена и след медицински преглед е освободена за домашно лечение.
