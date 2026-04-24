Служителите на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на един сигнал, свързан с възникнал пожар в лек автомобил в интервала от 14:17 ч. до 14:45 ч. Първоначалното съобщение на телефона за спешни повиквания е било, че мъж се опитва да запали кола, заливайки я с нещо, съобщиха от ОД на МВР - Русе, цитирана от Ruse24.bg.

На адреса - гр. Русе, ж.к. "Чародейка – Юг", ул. "Ганчо Карамаджраков" незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната - от Второ РУ и от Първа районна служба "ПБЗН“. При пристигане на място служителите са установили, че става въпрос за възникнало запалване в лек автомобил марка "Фолксваген Пасат", което е настъпило по време на движение.

Водачът на превозното средство е реагирал своевременно, като е спрял автомобила и е предприел първоначални действия по потушаване на пламъците с налични средства, вследствие на което огънят е бил овладян преди разрастването му. В резултат на инцидента са нанесени материални щети по автомобила, изразяващи се в частично разтопяване на елементи от арматурното табло и спукване на предно стъкло.

След извършен оглед е установено, че най-вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение в електрическата система, локализирано в областта на бушониерата, разположена в близост до волана. Не са установени данни за умишлени действия или за пострадали лица.