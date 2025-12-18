Мениджмънтът на бедствията, развитието на младежката структура, провеждането на обучения, промоцията на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, както и цялостната социална подкрепа на населението остават водещ приоритет пред Общинската организация на Българския червен кръст (БЧК) в Русе. Това стана ясно от проведеното днес отчетно-изборно събрание, на което присъства и областният управител Драгомир Драганов."В свят, разделян от интереси, страх и безразличие, Червеният кръст е доказателство, че солидарността все още има лице, ръце и сърце. Истинската сила на БЧК не е в ресурсите, а в хората - в онези, които даряват време, усилия и надежда. В онези, които знаят, че човешкият живот няма цена и че помощта не търпи отлагане. Ролята на Българския червен кръст днес е по-важна от всякога, защото обществото ни има нужда от пример, който не дели и не съди, а подава ръка", заяви Драганов. По негови думи ролята на доброволчеството днес е от ключово значение не защото държавата е слаба, а защото без активни граждани няма силно общество.Заместник-кметът за социални дейности, здравеопазване и транспорт Димитър Недев увери, че Общината ще продължи да бъде сред основните партньори на БЧК и гарантира подкрепата си.Общинската организация разполага с 12 дружества в малките населени места и 22 в Русе, с над 3500 членове и над 630 доброволци. Сред основните им дейности са подготовката и раздаването на хранителни пакети за семейства и деца в риск, фондонабирателни кампании с БМЧК, осигуряване на топъл обяд за деца в социално затруднено положение и психологическа подкрепа на бежанци и непридружени деца.Общинската организация на БЧК разполага с 12 дружества в малките населени места и 22 в Русе. В тях членуват над 3500 души, а броят на доброволците е повече от 630. Сред ключовите дейности е подготовката на хранителни пакети за семейства и деца в риск по Коледа, Нова година и Великденските празници. Активно се работи и за осигуряването на топъл обяд за деца в тежко социално положение. Само през настоящата година от БЧК са раздали повече от 3100 хранителни и хигиенни пакети във всички населени места от община Русе.В рамките на проект "Закрила на уязвими бежанци и деца мигранти - от спешна към общностна подкрепа", финансиран от УНИЦЕФ за 2025 г., социален работник и психолог са предоставили подкрепа на деца бежанци - както украински, така и непридружени деца от арабските държави. Проведени са близо 30 индивидуални психологически консултации с деца от Украйна и трети страни, настанени в социални услуги в града.По инициатива на доброволците от "златната" възраст, всяка година се организира Коледен благотворителен базар за деца в нужда. На него се продават коледни сувенири, изработени от доброволците в дружествата на БЧК в гр. Русе, с. Красен, с. Табачка, с. Тетово и гр. Ветово. От местния червенокръстка организация са провели и редица курсове за оказване на първа помощ при пътнотранспортни произшествия. За тази година техният брой е 117, като през обученията са преминали 1562 души, от които 70 ученици. Същевременно са обучени и 225 души за оказване на първа помощ на работното място, като фокусът на курсовете е бил най-вече към предприятията в региона. Друга сфера на дейност на БЧК е и провеждането на кампании за кръводаряване. През 2025 година са проведени три кръводарителни кампании, с участие на доброволци на Български младежки Червен кръст - Русе, съвместно с Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Медика".Колкото до младежката дейност, то в града има 8 клубни структури, в които участват 199 доброволци. Младежите от БЧК-Русе имат възможност да участват в редица информационни кампании, включително и с Пътна полиция. Особено внимание се обръща на борбата със зависимостите, като младежите от БЧК са се включвали активно и във всички събития от инициативата "Заедно да спасим децата и Русе от дрогата", която вече се казва "НЕзависими от зависимостите" с идеен инициатор Румен Николаев. Също така Областната организация на БЧК в Русе стопанисва две социални услуги - Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за работа с деца на улицата. Общият брой на проведените съвместни дейности е 16.В събитието участваха и редица представители на държавни структури. Сред тях бяха директорът на Регионалната здравна инспекция доц. д-р Александър Парашкевов, д.м. и директорът на Регионална дирекция "Гранична полиция" ст. комисар Димитър Чорбаджиев.