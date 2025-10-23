ЗАРЕЖДАНЕ...
БЧК започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети в Русе на 27 октомври
Пакетите са предназначени за уязвими лица и семейства, подпомагани от дирекция "Социално подпомагане“ – Русе, включително хора с ниски доходи, семейства с деца, лица с увреждания и граждани, получили социална подкрепа по различни програми. Всеки пакет съдържа основни хранителни продукти, а за семействата с момичета на възраст от 15 до 29 години са предвидени и хигиенни материали.
Раздаването на помощите е част от националната кампания на БЧК, която ще достигне до над 640 000 нуждаещи се български граждани. Инициативата цели да облекчи домакинствата в затруднено материално положение и да осигури допълнителна подкрепа в навечерието на зимния сезон.
Община Русе призовава гражданите, които попадат в обхвата на програмата, да се информират за реда и организацията на получаване на пакетите в Регионалния офис на БЧК – Русе, както и в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане. Допълнителна информация може да бъде получена и на националния телефон на БЧК – 02/492 85 49.
