В сряда е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево след частично потъване на баржа. Информацията беше потвърдена от Националната администрация "Румънски води" въвПри инцидента няма пострадали хора, тъй като в момента на потъването на борда не е имало екипаж. Местните служби са реагирали незабавно, за да спрат разпространението на петролните продукти в реката.Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил плаващи заграждения. Направени са и измервания на качеството на водата.За да се предотврати пълното потъване на баржата, в Гюргево пристигна и екип от водолази от Констанца, който ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд.Според официалните данни на повърхността на водата се е образувал тънък нефтен филм, но не се усеща миризма на гориво. Въпреки това районът остава под постоянно наблюдение от страна на румънските екоинспектори.Секторът ще бъде под наблюдение, докато не станат известни крайните резултати от пробите и не бъде напълно елиминирана опасността от разпространение на замърсяването по течението на Дунав.