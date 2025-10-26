Сподели close
Село Бъзън отбеляза своя традиционен празник с богата музикална програма, която събра множество жители и гости на населеното място, съобщи Община Русе. Присъстващите се насладиха на изпълненията на ФТТ "Найден Киров“, певицата Бриана и духов оркестър Mont Music, които създадоха празнична атмосфера.

Сред официалните гости на събитието бе заместник-кметът на община Русе Здравка Великова, която поднесе следния поздравителен адрес от името на кмета на община Русе Пенчо Милков на кметицата на селото Василена Цанкова: "Поздравявам Вас и всички жители на селото за грижата, която полагате за развитието на населеното място, за съхраняването на местните обичаи и за активното участие в обществения живот на общината. Пожелавам на всички жители и гости на Бъзън здраве, сили и вдъхновение за нови начинания!“

Празникът бе организиран от кметството на село Бъзън с подкрепата на Община Русе.