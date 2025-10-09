ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бедствено положение и евакуация в Русенско за следващите два дни
В заповедта се разпорежда извършване на незабавна евакуация на жителите на с. Николово, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в Лесопарк "Липник“, където има риск от скъсване на нарушената дига. Жителите на гр. Мартен и с. Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.
Към момента Община Русе е активирала системата BG-Alert. Зала "Арена Русе“ е подготвена да приема нуждаещите се, осигурени са храна, вода и психологическа подкрепа.
Копие от заповедта е изпратено до компетентните държавни институции, които са в готовност да съдействат при необходимост. Кметът ще упражнява личен контрол върху изпълнението на мерките, чиято цел е да се гарантира животът и здравето на гражданите.
Община Русе ще продължи своевременно да информира обществеността за обстановката и предприетите действия.
